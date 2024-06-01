Мощное землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в Чили

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Чили, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Эпицентр располагался на расстоянии 83 километров к северо-западу от столицы страны — города Порт-Вила. Проживают в нем свыше 50 000 человек.

Днем ранее на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Находится он рядом с городом Грандавик, население которого достигает почти четырех тысяч человек. С начала 2024 года это уже пятое извержение. Пробуждение вулкана Рейкьянес и других происходит по причине того, что значительная часть США находится над очагом напряжения. По версии ученых, эти катаклизмы могут отколоть Западное побережье и унести его в океан, а лава из вулканов, в том числе Йеллоустоунского, может уничтожить оставшиеся территории страны.

Несколькими днями ранее землетрясение зафиксировано у берегов королевства Тонга. Его магнитуда составила 6,6 балла. Подземные толчки наблюдались в 191 километре к северу от столицы Тонга Нукуалофа с населением более 22 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 140 километров.