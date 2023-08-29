«Мощное оружие»: украинский солдат рассказал о самом большом страхе ВСУ Украинский солдат заявил, что ВСУ боятся российских управляемых бомб

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Российские управляемые бомбы являются одним из самых больших страхов Вооруженных сил Украины, рассказал солдат ВСУ изданию Business Insider. По его словам, от снарядов ВС РФ невозможно спрятаться даже в укрытиях, потому что они способны сравнять с землей практически любую постройку.

Корректируемые авиационные бомбы – один из наших самых больших страхов. Русские их используют масштабно. Не могу сказать о точности, но оружие мощное, — заявил боец.

Не менее опасна для ВСУ и российская воздушная разведка, добавил солдат. Она обнаруживает бойцов, где бы они ни находились. По его словам, это существенно затрудняет выполнение боевых заданий.

Ранее немецкое издание Spiegel заявило, что российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат ВСУ, вызывая у них всеохватывающий страх. Именно поэтому наступление украинской армии оказалось «мучительным», говорится в публикации. По информации издания, солдаты боятся разминировать территории, потому что снаряд может появиться «с воздуха». Таким образом работают системы дистанционного минирования ВС РФ.

Издание добавило, что большие проблемы для ВСУ создают и российские беспилотники. Они оперативно выявляют направление атаки и подавляют ее ответным огнем.