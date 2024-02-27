Мощная магнитная буря началась после вспышек на Солнце «Фобос»: на Земле началась мощная магнитная буря после трех вспышек на Солнце

На Земле началась внезапная магнитная буря после трех вспышек на Солнце, сообщили в РИА Новости в центре погоды «Фобос». Часть солнечного вещества зацепила Землю, отметили метеорологи. Магнитной буре присвоили класс G1.

Прогнозы моделей не ожидали сегодня развития магнитных бурь, исходя из этого можно предположить, что начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится. <...> Это первая магнитная буря с начала года, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Солнце менее чем за 12 часов зафиксировали две мощные вспышки. В РАН отметили, что последний раз такое явление наблюдали семь лет назад.

Также 9 февраля на Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса. Вспышка оказалась настолько сильной, что нарушила короткие волны радиосвязи. Предполагалось, что это явление может спровоцировать магнитную бурю. В институте уточнили, что вспышка класса X является самой мощной из пяти. Ученые также добавили, что к настоящему моменту влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находится на третьем уровне по шкале из пяти показателей.