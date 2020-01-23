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Украинский моряк заявил, что с задержанных в Керчи кораблей никто не снимал унитазы. По его словам, удобства на месте, просто о них было «неправильно доложено».

Об этом стало известно, после того, как журналистка Юлия Витязева, опубликовав отрывок разговора некоего «дяди Миши» с одним из украинских моряков. Имя его не называется, а лицо прикрыто.

Там была проблема с мотором, который работает на слив. Пришёл командующий либо замкомандующего спросить, что осмотрели и чего не хватает. Выскочил кто-то и сказал, что с унитазом проблема, а тот не так понял и доложил в СМИ сразу, что их якобы вообще нет, — отметил украинский моряк.

Также он добавил, что лично заходил на борт этих кораблей и интересовался обстановкой. Запись разговора выложена на Youtube-канале «Миша из Канады».

Суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были захвачены 25 ноября 2018 года российскими спецслужбами за то, что нарушили госграницу России. После этого катера пограничной службы открыли по ним огонь.

Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а Служба безопасности Украины и Генпрокуратура — по факту ведения агрессивной войны.

18 ноября 2019 года Россия вернула корабли Украине в нейтральных водах Чёрного моря. Они прибыли в порт города Очакова 20 ноября.

Тогда же командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в краже оборудования с судов. Он заявил, что в Крыму их «угробили», поснимав плафоны, розетки и даже унитазы.

Президент Украины Владимир Зеленский, который осмотрел прибывшие корабли, заявил о намерении попросить Россию вернуть то, чего на них не хватает. Глава государства добавил, что военно-морские силы страны за три месяца отремонтируют суда и вернут их в строй, писал NEWS.ru.