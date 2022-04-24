Моррисон оценил строительство Китаем военной базы вблизи границ Австралии

Китай строит военную базу на Соломоновых островах и это является «красной линией» как для Канберры, так и для Вашингтона, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает РИА Новости. Он опасается наращивание китайского флота вблизи австралийской морской границы. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин и Соломоновы острова подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Работая вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и, разумеется, в США, я придерживаюсь той же красной линии, что и США, когда речь идет об этих вопросах. Китайских военно-морских баз не будет в нашем регионе, на нашем пороге, — заявил Моррисон.

В апреле польская газета Rzeczpospolita сообщила, что расположенная в польском посёлке Редзиково база ПРО США готова к первым тестовым пускам противоракет. Отмечается, что испытания начнутся в ближайшие дни, при этом точные сроки газета не назвала.

Американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Она будет находиться в 165 километрах от российской границы. При этом власти США неоднократно заявляли, что противоракетная база в Польше будет служить для обороны Западной Европы, в частности от иранских ракет.

В сентябре 2018 года заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский заявил, что размещение в стране американской военной базы изменит расклад сил Европе. Он заявил, что в этом случае страна будет чувствовать себя в безопасности.