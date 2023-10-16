Морпеха ВСУ приговорили к пожизненному: какие преступления он совершил В ДНР к пожизненному заключению приговорили офицера ВСУ Онупко

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Леонид Онупко

Военнослужащего украинской армии Леонида Онупко суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил к пожизненному заключению за гибель 10 жителей Мариуполя. В чем его обвиняли?

Какое преступление совершил Онупко

Суд признал виновным 45-летнего командира 36-й бригады морской пехоты по п. «а», п. «ж», п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

«Следствием и судом установлено, что в период с марта по апрель 2022 года Онупко, находясь в Мариуполе, отдавал подчиненным заведомо преступные приказы об убийстве гражданских лиц, обнаруженных вблизи боевых позиций ВСУ. Таким образом, украинские военнослужащие расстреляли десять мирных граждан, которые не представляли какой-либо угрозы и не участвовали в вооруженном конфликте», — говорится в Telegram-канале СК России.

Когда произошли убийства мирных жителей

По данным следствия, убийства произошли в период с 15 марта по 4 апреля 2022 года. Военнослужащий находился на боевых позициях в Мариуполе, обеспечивал круговую блокировку территории города и препятствовал свободному выходу мирного гражданского населения из населенного пункта.

Отмечалось, что большинство исполнителей убийств удалось установить — они находятся под следствием и судом. Сам украинский военный объяснял, что такие приказы ему поступали от командования части. В них говорилось о предательствах местных жителей, которые якобы не просто ждут прихода российских военных, но и всячески им помогают.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Кого еще осудили за убийства мирных жителей в Мариуполе

Военнослужащий ВСУ Валентин Василенко был приговорен к пожизненному заключению 5 сентября по решению суда в Донецкой Народной Республике.

«Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Известно, что боец служил оператором ПТРК в 501-м батальоне 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. 21 марта Василенко с другими военнослужащими ВСУ убили из автомата Калашникова шестерых мужчин. Также через два дня боец в группе с военными, находясь на той же позиции, расстрелял гражданский автомобиль. Из-за полученных ранений шестеро мужчин, женщина и ребенок скончались на месте.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением) и п. «а», «в», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, в том числе в отношении малолетнего, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды«).

Также Верховный суд ДНР вынес вердикт по делу бойца «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Шегая. По решению суда его приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство гражданского в Мариуполе весной 2022 года.

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