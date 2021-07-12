Морпех США назвал «провалом мирового масштаба» операцию в Афганистане

Ветеран морской пехоты США Габриэль Мартинес с точки зрения военного оценил амеиканскую операцию в Афганистане. По его ловам, это полная катастрофа — похуже, чем падение Сайгона, пишет RT.

Это катастрофа — крупнее, чем падение Сайгона... Это провал мирового масштаба, — высказался морпех.

Также военный отметил, что выводить американские войска из страну надо было ещё в 2010 году, а не затягивать войну до таких трагических событий.

Если мы туда отправились разыскивать «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) и ответственных за события 11 сентября, то нужно было этим и ограничиться, а не затягивать войну вот таким образом, — пояснил Мартинес.

Сам ветеран воевал в своё время в Афганистане, он подорвался на мине и потерял обе ноги. Морпех рассказал, что для него и его сослуживцев действия Вашингтона стали большим разочарованием. И обвиняют они в этом, прежде всего, президента Джо Байдена.

Они чувствуют, что их подвели, — высказался о товарищах военный.

Ранее Центральное командование ВС США распространило заявление, согласно которому военные США провели спецоперацию против боевика ИГ (запрещена в РФ) в Афганистане. Речь идёт об организаторе нападений.