Моравецкий объявил об отправке антироссийских билбордов по Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о запуске антироссийской кампании Stop Russia Now («Остановим Россию сейчас»). Польский глава в Twitter пояснил, что в рамках акции европейские страны получат передвижные билборды с лозунгами, направленными против правительства и Вооружённых сил России.

Политик уточнил, что данная инициатива будет активно поддерживаться в соцсетях. Основной целью акции станет размещение билбордов в странах Западной Европы, а именно в Германии, Франции, Австрии и Италии.

Ранее жители Кипра устроили митинг у здания посольства России в Никосии, чтобы осудить введённые против Москвы ограничения и призывы президента Украины Владимира Зеленского к усилению санкционного давления. Организатор акции протеста Ангелос Константинидис рассказал, что народ страны не согласен с курсом властей в отношении Москвы. Сообщается, что в акции участвовали более 100 человек.

Население Великобритании всё меньше поддерживает ограничительные меры, принятые правительством страны против России из-за спецоперации на Украине, написала ранее газета The Sunday Telegraph со ссылкой на результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies. Доля тех, кто выражал готовность платить более высокие цены из-за энергетического эмбарго в отношении Москвы, сократилась с 50% в марте до 36% на этой неделе. В публикации сказано, что треть людей при этом отказались поддерживать введённые санкции.