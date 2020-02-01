https://static.news.ru/photo/4359e87a-446b-11ea-a83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jair Cabrera Torres/dpa/Global Look Press

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что временное правительство боится его участия в выборах.

Сначала организаторы госпереворота боялись моего участия в выборах президента. Теперь они боятся, что я буду выдвигаться в депутаты или сенаторы, — написал политик на своей странице в Twitter.

Моралес подчеркнул, что чиновники хотят заставить его замолчать, однако у них «это не получится».

29 января бывший глава Боливии заявил, что планирует выдвинутся в члены парламента. Глава МВД страны Артуро Мурильо заявил, что временное правительство будет оспаривать выдвижение Моралеса, если он подаст документы.

На президентских выборах в октябре 2019 года Эво Моралес получил наибольшее количество голосов, но его соперник Карлос Меса не признал результаты выборов. Его сторонники начали акции протеста, а затем вынудили победившего президента покинуть страну.

Ранее NEWS.ru писал, что Эво Моралес назвал кандидатов на пост президента, среди них бывший министр экономики Луисе Арсе, вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригесе, а также бывшие министры иностранных дел Давиде Чокеуанке и Диего Пари.