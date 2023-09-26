Моралес заявил, что ему противостоит правительство Боливии Моралес сообщил о противостоянии с правительством и правыми силами Боливии

Фото: IMAGO/Esteban Osorio/Global Look Press

Эво Моралес

Экс-президент Боливии Эво Моралес, объявивший о своем выдвижении на пост главы государства, заявил в Twitter (Х), что противостоять его кандидатуре вместе решили социалистическое правительство его бывшего соратника Луиса Арсе и представители крайне правых сил страны. По его словам, сейчас он собирает «предложения, опасения и рекомендации», которые помогут спасти Боливию.

В последние часы мы стали свидетелями того, как правительство и крайне правые сепаратисты совместно противостоят кандидатуре, которую продвигает народ. Если с экономикой все в порядке, почему вы беспокоитесь о выдвижении кандидата? — задался вопросом политик.

Он считает, что сейчас от тех, кто несет ответственность за уклон правительства вправо, исходит отчаяние. Президент страны Луис Арсе в правительстве Моралеса был министром экономики. Они оба относятся к политической партии «Движение к социализму».

В следующем сообщении Моралеса отмечается, что СМИ, у которых есть рекламные контракты с правительством, получили указание из администрации Арсе. От них требуется называть выдвижение экс-президента самопровозглашением, хотя его кандидатуру одобрили на мероприятии «Движения к социализму» с участием более пяти тысяч человек.

Ранее Эво Моралес заявил, что власти США провоцируют государственные перевороты в Аргентине, Перу и Бразилии. По его словам, такой подход Белого дома объясняется потерей влияния США в Латинской Америке.