Моралес обвинил США в провоцировании переворотов в Латинской Америке Эво Моралес заявил, что США провоцируют госперевороты в Аргентине, Перу и Бразилии

Фото: Radoslaw Czajkowski/dpa/Global Look Press

Эво Моралес

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что власти США провоцируют государственные перевороты в Аргентине, Перу и Бразилии. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой подход Белого дома объясняется потерей влияния США в Латинской Америке.

Политика США терпит неудачу, когда империя находится в упадке, она обращается к насилию, когда империя теряет гегемонию, она обращается к оружию и пулям, — пояснил Моралес.

Экс-президент Боливии в подтверждение своих слов напомнил о судебном разбирательстве в отношении вице-президента Аргентины Кристины Киршнер и перевороте со стороны конгресса в Перу. Также, по его мнению, в этот ряд можно поставить недавние беспорядки в Бразилии, которые он назвал попыткой переворота «в стиле Дональда Трампа».

Ранее бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес признана судом виновной по делу о государственном перевороте. В июне 2022 года её приговорили к 10 годам лишения свободы. Генпрокуратура просила для экс-главы государства 15 лет тюрьмы. Сама Аньес заявила о своей невиновности.