«Клубничное» суперлуние: как это было Над миром взошла полная «клубничная» Луна

Фото: AP/TASS

Скульптуры ангелов, установленные в Исаакиевском соборе, вырисовываются в полнолуние в Санкт-Петербурге, Россия

В ночь на 14 июня человечество наблюдало главное полнолуние этого лета — «клубничную» (или «земляничную») Луну. В 2022 году это уже второе суперлуние, которое возникает при совпадении полнолуния с перигеем — точкой наибольшего сближения Луны и Земли.

В некоторых частях планеты огромная Луна выглядела красноватой. Однако «клубничной» ее прозвали вовсе не за цвет. Просто у индейцев Северной Америки это астрономическое явление совпадает с сезоном созревания клубники. У них даже есть пословица «Ягоды созревают на Луне».

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