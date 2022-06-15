Скульптуры ангелов, установленные в Исаакиевском соборе, вырисовываются в полнолуние в Санкт-Петербурге, Россия
В ночь на 14 июня человечество наблюдало главное полнолуние этого лета — «клубничную» (или «земляничную») Луну. В 2022 году это уже второе суперлуние, которое возникает при совпадении полнолуния с перигеем — точкой наибольшего сближения Луны и Земли.
В некоторых частях планеты огромная Луна выглядела красноватой. Однако «клубничной» ее прозвали вовсе не за цвет. Просто у индейцев Северной Америки это астрономическое явление совпадает с сезоном созревания клубники. У них даже есть пословица «Ягоды созревают на Луне».
NEWS.ru предлагает подборку самых красивых кадров, запечатлевших «клубничную» Луну в разных уголках Земли.
Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Пассажирский самолет Lufthansa на подлете к аэропорту Франкфурта, Германия
Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press.
Пассажирский самолет Lufthansa на подлете к аэропорту Франкфурта, Германия
Фото: AP/TASS
Полная луна восходит над крестом церкви Святого Иосифа в Багдаде, Ирак
Фото: AP/TASS.
Полная луна восходит над крестом церкви Святого Иосифа в Багдаде, Ирак
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Суперлуна видна над площадью Павильона Июнге в городе Цзаочжуан, провинция Шаньдун, Китай
Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press.
Суперлуна видна над площадью Павильона Июнге в городе Цзаочжуан, провинция Шаньдун, Китай
Фото: AP/TASS
Клубничная луна над храмом Посейдона в Греции
Фото: AP/TASS.
Клубничная луна над храмом Посейдона в Греции
Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
Полная луна поднимается вечером над Мюнхенским аэропортом в Германии
Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press.
Полная луна поднимается вечером над Мюнхенским аэропортом в Германии
Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look press
Суперлуна видна в небе над заливом Марина-Бэй в Сингапуре
Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look press.
Суперлуна видна в небе над заливом Марина-Бэй в Сингапуре
Фото: AP/TASS
Суперлуние восходит за Галатской башней в Стамбуле, Турция
Фото: AP/TASS.
Суперлуние восходит за Галатской башней в Стамбуле, Турция
Фото: AP/TASS
Суперлуние в Нью-Йорке, США
Фото: AP/TASS.
Суперлуние в Нью-Йорке, США
Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look press
Суперлуна видна в небе над заливом Марина-Бэй в Сингапуре
Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look press.
Суперлуна видна в небе над заливом Марина-Бэй в Сингапуре
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global look Press
Почти полная луна за башней Европатурм во Франкфурте-на-Майне в Германии
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global look Press.
Почти полная луна за башней Европатурм во Франкфурте-на-Майне в Германии
Фото: Su Yang/XinHua/Global Look Press
Суперлуние видно над храмом в Нанкине, Восточный Китай
Фото: Su Yang/XinHua/Global Look Press.
Суперлуние видно над храмом в Нанкине, Восточный Китай
Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press
Суперлуние в пустыне Пиннаклс, примерно в 200 км к северу от Перта, Западная Австралия
Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press.
Суперлуние в пустыне Пиннаклс, примерно в 200 км к северу от Перта, Западная Австралия
Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser/Global Look Press
Так называемая клубничная луна заходит в районе Шпре-Нейсе в Бранденбурге, Германия
Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser/Global Look Press.
Так называемая клубничная луна заходит в районе Шпре-Нейсе в Бранденбурге, Германия
Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press
Суперлуние за культовым историческим зданием CSMT в Мумбаи, Индия
Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press.
Суперлуние за культовым историческим зданием CSMT в Мумбаи, Индия