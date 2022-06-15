В ночь на 14 июня человечество наблюдало главное полнолуние этого лета — «клубничную» (или «земляничную») Луну. В 2022 году это уже второе суперлуние, которое возникает при совпадении полнолуния с перигеем — точкой наибольшего сближения Луны и Земли.

В некоторых частях планеты огромная Луна выглядела красноватой. Однако «клубничной» ее прозвали вовсе не за цвет. Просто у индейцев Северной Америки это астрономическое явление совпадает с сезоном созревания клубники. У них даже есть пословица «Ягоды созревают на Луне».

NEWS.ru предлагает подборку самых красивых кадров, запечатлевших «клубничную» Луну в разных уголках Земли.

Пассажирский самолет Lufthansa на подлете к аэропорту Франкфурта, Германия

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press. Пассажирский самолет Lufthansa на подлете к аэропорту Франкфурта, Германия

Полная луна восходит над крестом церкви Святого Иосифа в Багдаде, Ирак

Фото: AP/TASS. Полная луна восходит над крестом церкви Святого Иосифа в Багдаде, Ирак

Суперлуна видна над площадью Павильона Июнге в городе Цзаочжуан, провинция Шаньдун, Китай

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press. Суперлуна видна над площадью Павильона Июнге в городе Цзаочжуан, провинция Шаньдун, Китай

Клубничная луна над храмом Посейдона в Греции

Фото: AP/TASS. Клубничная луна над храмом Посейдона в Греции

Полная луна поднимается вечером над Мюнхенским аэропортом в Германии

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press. Полная луна поднимается вечером над Мюнхенским аэропортом в Германии

Суперлуна видна в небе над заливом Марина-Бэй в Сингапуре

Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look press. Суперлуна видна в небе над заливом Марина-Бэй в Сингапуре

Суперлуние восходит за Галатской башней в Стамбуле, Турция

Фото: AP/TASS. Суперлуние восходит за Галатской башней в Стамбуле, Турция

Суперлуние в Нью-Йорке, США

Фото: AP/TASS. Суперлуние в Нью-Йорке, США

Суперлуна видна в небе над заливом Марина-Бэй в Сингапуре

Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look press. Суперлуна видна в небе над заливом Марина-Бэй в Сингапуре

Почти полная луна за башней Европатурм во Франкфурте-на-Майне в Германии

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global look Press. Почти полная луна за башней Европатурм во Франкфурте-на-Майне в Германии

Суперлуние видно над храмом в Нанкине, Восточный Китай

Фото: Su Yang/XinHua/Global Look Press. Суперлуние видно над храмом в Нанкине, Восточный Китай

Суперлуние в пустыне Пиннаклс, примерно в 200 км к северу от Перта, Западная Австралия

Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press. Суперлуние в пустыне Пиннаклс, примерно в 200 км к северу от Перта, Западная Австралия

Так называемая клубничная луна заходит в районе Шпре-Нейсе в Бранденбурге, Германия

Фото: IMAGO/Peter Hartenfelser/Global Look Press. Так называемая клубничная луна заходит в районе Шпре-Нейсе в Бранденбурге, Германия

Суперлуние за культовым историческим зданием CSMT в Мумбаи, Индия

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press. Суперлуние за культовым историческим зданием CSMT в Мумбаи, Индия