https://static.news.ru/photo/6508142a-384e-11ea-9c39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Экономические шоки, которые происходят из-за повышения уровня моря, угрожают суверенным кредитным рейтингам стран.

Согласно докладу рейтингового агентства Moody's, климатологи предполагают, что уровень моря продолжит расти в течение следующих десятилетий, что приведёт к стихийным бедствиям — штормам, наводнениям и циклонам. Это вызовет определённые экономические и социальные последствия, среди которых гибель людей, миграция, потеря доходов, подрыв инвестиций и ущерб для активов.

В число стран, которые могут столкнуться с рисками, попали Вьетнам, Багамские Острова, Египет и Суринам.

По данным Moody's, страны с высоким уровнем доходов также могут столкнуться с подобной угрозой, однако способны ей противодействовать.

Ранее NEWS.ru писал, что острова Бетет и Гундул в индонезийской провинции Южная Суматра погрузились под воду на один и три метра соответственно. По прогнозам экологов, затопление грозит ещё четырём индонезийским островам.