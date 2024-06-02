Момент обрушения жилого дома в Стамбуле попал на видео

Фото: Emrah Oprukcu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети появилось видео обрушения трехэтажного жилого дома на западе Стамбула. На опубликованных кадрах, снятых камерой видеонаблюдения на автобусной остановке, видно, как здание молниеносно складывается. Все пространство вокруг оказывается в пыли. При этом обломки дома падают на дорогу и долетают до остановки. Информация о количестве пострадавших на данный момент не поступала.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло утром 2 июня на улице Беледие в районе Кючюкчекмедже. На место прибыли спасатели, они приступили к разбору завалов. Пока им удалось достать двоих пострадавших. Причина обрушения неизвестна.

Ранее сообщалось, что конструкции сцены обрушились во время митинга с кандидатом в президенты Мексики Хорхе Альваресом Майнесом в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон. По словам губернатора региона Самуэля Гарсия, в результате ЧП погибли по меньшей мере девять человек, еще около 50 зрителей получили травмы, их осмотрели врачи. По другим данным, число пострадавших может достигать 80. Причиной обрушения конструкций сцены стал сильный ветер.