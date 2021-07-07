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Момент нападения на президента Гаити попал на видео

22:04, 07 июля 2021
Фото: Jean Marc Herve Abelard/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео. Об этом пишет издание Miami Herald.

По данным издания, убийцы президента сообщили, что они являются представителями управления по борьбе с наркотиками (DEA) США.

Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA! — кричал на видео один из нападавших.

Как сообщили газете осведомлённые источники, американское ведомство никак не связано с произошедшим.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев.

Предполагается, что в состав отряда входили четверо колумбийцев и трое венесуэльцев. Предварительно, они действовали по заказу «очень могущественных людей Гаити», занимающихся наркоторговлей и похищением людей.

В Гаити ввели военное положение, которое продлится 15 дней.

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