Момент нападения на президента Гаити попал на видео

Момент нападения на президента Гаити Жовенеля Моиза попал на видео. Об этом пишет издание Miami Herald.
По данным издания, убийцы президента
Это спецоперация DEA! Никому не сопротивляться! Это спецоперация DEA! — кричал на видео один из нападавших.
Как сообщили газете осведомлённые источники, американское ведомство никак не связано с произошедшим.
Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев.
Предполагается, что в состав отряда входили четверо колумбийцев и трое венесуэльцев. Предварительно, они действовали по заказу «очень могущественных людей Гаити», занимающихся наркоторговлей и похищением людей.
В Гаити ввели военное положение, которое продлится 15 дней.