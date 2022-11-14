Момент бегства подозреваемой в теракте в Стамбуле попал на видео

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети появилось видео, как подозреваемая в теракте в Стамбуле убегает с места происшествия. На кадрах видно, как женщина пробегает через толпу людей на оживленной улице города.

Мощный взрыв произошел на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре турецкой столицы 13 ноября в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). В Министерстве юстиции страны расценили произошедшее как теракт. Глава ведомства Бекир Боздаг отметил, что власти республики в настоящее время не имеют данных о том, какая террористическая организация несет ответственность за произошедшее. Он также сообщил, что рассматриваются две версии взрыва.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о шести погибших. По словам вице-президента страны Фуата Октая, пострадал 81 человек.

Позже глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что турецкие правоохранители задержали человека, оставившего бомбу. Он также отметил, что первоначальные данные указывают, что к организации взрыва причастны Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе эти организации признаны в стране террористическими.