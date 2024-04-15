Астрономы обнаружили молодую «чихающую» звезду MIR24: астрономы обнаружили выбрасывающую энергию молодую звезду

Фото: NASA/CXC/SAO/Global Look Press

Астрономы впервые обнаружили молодую «чихающую» звезду на расстоянии примерно в 450 световых лет от Земли, сообщает MIR24.TV. С помощью группы радиотелескопов ALMA исследователям удалось увидеть полосы, протянувшиеся на большие расстояния, которые указывают на то, что звезда выбрасывает магнитную энергию. Этот процесс ученые сравнили с чиханьем.

Как уточнили астрономы, слабая звезда находится в плотном газовом облаке. Она расположена в созвездии Тельца. Космическая «колыбель» звезды выглядит как турбулентное кольцо из газа и пыли. Нестабильные магнитные поля периодами выбрасывают энергию.

Как предположили ученые, этот процесс может быть универсальным этапом эволюции звезд. По их мнению, выбросы магнитной энергии позволяют замедлить вращение объекта в первые 100 тысяч лет существования, чтобы не произошло распада. Астрономы планируют выяснить, не оказывает ли этот процесс влияния на расположенные рядом планеты.

Ученые ранее предположили, что Уран и Нептун могут содержать большое количество замороженного метана. К такому выводу исследователи пришли после изучения данных, полученных при помощи космического аппарата «Вояджер-2» и земных телескопов. На основе этой информации ученые создали компьютерные модели планет.