«Молодежь пробудилась»: Мадуро о протестах американцев против Израиля Мадуро поддержал протестующих против Израиля американских студентов

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николас Мадуро

Протесты американских студентов против действий Израиля в Палестине говорят о том, что молодежь пробудилась, заявил в эфире Venezolana de Televisión президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он отметил, что в 60-е годы прошлого века молодые люди также выступали против войны во Вьетнаме.

Молодежь как в 60-е годы пробудилась, молодежь говорит: прекратите геноцид, прекратите войну, ни одного доллара на уничтожение палестинского народа. <...> Израильский режим уничтожает палестинский народ, жертвами стали более 35 тысяч палестинцев, среди которых женщины и дети, что и вызывает протесты молодежи, — отметил политик.

Мадуро обратил внимание, что на демонстрации вышли студенты более 60 университетов США. При этом, продолжил президент, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позволил себе оскорбительно отозваться о молодых людях, сравнив акции протеста с «манифестациями нацистов в фашистской Германии». По мнению Мадуро, за это президент США Джо Байден должен призвать Нетаньяху к ответу.

Ранее журналист, политолог Юрий Светов предположил, что ситуация с протестами в главных вузах США приведет к катастрофическим последствиям. По его словам, полиция Штатов будет очень жестко обходиться со студентами, выступающими за поддержку Палестины.

Политолог также напомнил о событиях прошлого века, когда американские войска активно участвовали в конфликте в Южном Вьетнаме. Тогда протестующие в Соединенных Штатах студенты были ранены и убиты Национальной гвардией, пояснил эксперт.