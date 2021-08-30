Канадка на год лишилась чувства голода из-за инсульта

Жительница Канады на 15 месяцев потеряла чувство голода после перенесённого инсульта. Как выяснили врачи, из-за болезни у 25-летней девушки была повреждена левая островковая доля мозга, отвечающая за восприятие вкуса и контроль аппетита, пишет «МИР 24».
Инсульт у девушки
Беременную обследовали учёные из Университета Монреаля. Результаты исследования показали, что она на самом деле не чувствует физиологических сигналов при нехватке калорий. При этом восприятие вкуса и запаха пищи у неё нарушено не было. Специалисты также не обнаружили у девушки признаков пищевых расстройств. Сама канадка не соблюдала никаких диет и не употребляла психоактивных веществ.
Чувство голода вернулось к девушке спустя 15 месяцев. За это время она похудела на 13 кг.
Ранее нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова предупредила об опасности похудения для некоторых категорий людей. Она уточнила, что это может быть вредно для тех, у кого в анамнезе были анорексия или расстройства пищевого поведения.