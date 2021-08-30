Канадка на год лишилась чувства голода из-за инсульта

Жительница Канады на 15 месяцев потеряла чувство голода после перенесённого инсульта. Как выяснили врачи, из-за болезни у 25-летней девушки была повреждена левая островковая доля мозга, отвечающая за восприятие вкуса и контроль аппетита, пишет «МИР 24».

Инсульт у девушки случился на втором месяце беременности. У неё парализовало правую сторону тела, нарушилась речь. Медики поставили ей диагноз «острый ишемический инсульт левой островковой доли мозга». Спустя 11 дней пациентка начала выздоравливать. Она полностью поправилась через несколько месяцев. Несмотря на хорошее самочувствие, канадка поймала себя на мысли, что последние полгода после инсульта совершенно не испытывает чувство голода.

Беременную обследовали учёные из Университета Монреаля. Результаты исследования показали, что она на самом деле не чувствует физиологических сигналов при нехватке калорий. При этом восприятие вкуса и запаха пищи у неё нарушено не было. Специалисты также не обнаружили у девушки признаков пищевых расстройств. Сама канадка не соблюдала никаких диет и не употребляла психоактивных веществ.

Чувство голода вернулось к девушке спустя 15 месяцев. За это время она похудела на 13 кг.

Ранее нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова предупредила об опасности похудения для некоторых категорий людей. Она уточнила, что это может быть вредно для тех, у кого в анамнезе были анорексия или расстройства пищевого поведения.