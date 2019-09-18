По меньшей мере 17 человек погибли в результате ударов молний за последние сутки на востоке Индии, охваченном проливными дождями.
Наиболее серьёзная ситуация из-за непогоды сложилась в штате Бихар. По данным местных властей, уровень воды в реке Ганг превысил опасную отметку. Началось затопление территории. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция, сообщило агентство «
Ранее News.ru писал, что оползень в Кашмире стал причиной гибели семерых человек, пятеро из которых — дети. Ещё шесть человек пострадали.