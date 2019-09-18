Фото: Vishal Bhatnagar/Global Look Press

Украинская сторона начала подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии соприкосновения на востоке страны. Об этом на встрече с постоянным представителем Программы развития ООН в Киеве заявил командующий операцией Объёдиненных сил (ООС) в Донбассе Владимир Кравченко.

Такая задача определена начальником Генштаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы, и всё будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны, — приводит...