Молния, Горгона: какие украинские снайперши были ликвидированы в ходе СВО

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Бойцы российской группировки «Отважные» смогли 7 августа ликвидировать девушку-снайпера ВСУ Дарью Филипьеву с позывным Молния на Сватовском направлении. Что известно о противостоянии украинских женщин-военнослужащих и ВС РФ?

Кто такая украинская снайперша Молния и как погибла

Украинские СМИ писали, что Филипьева родилась в городе Сумы и закончила местный государственный университет. Затем девушка перебралась в Киев и решила пополнить ряды ВСУ в 2018 году. Однако в армию украинка попала только в 2019-м из-за лазерной коррекции зрения. Через некоторое время она окончила курсы молодого бойца и боевого медика. После начала спецоперации Дарья присоединилась к территориальной обороне Киева.

В конце декабря 2022 года девушка призналась, что ждала перехода в новое подразделение и хотела вернуться на фронт. До этого Филипьева служила в 24-й отдельной механизированной бригаде, а затем перешла в Интернациональный легион обороны Украины.

«В результате снайперской дуэли бойцом группировки «О» был ликвидирован «Суперснайпер» ВСУ, позывной Молния. Она была уничтожена 7 августа на Сватовском направлении, — сообщили авторы Telegram-канала «Работайте, братья!».

Что известно о гибели украинской снайперши Горгоны

Снайпер спецназа «Ахмат» с позывным именем Аид в мае текущего года рассказал, что в ходе СВО вступил с одной из украинских снайперш в дуэль, которая длилась несколько недель.

«Трудно описать, с каким азартом я охотился за ней. Однажды мы крутились в танце смерти два часа, обмениваясь редкими выстрелами, будто строчками из переписки. Но в той схватке не было победителя. Через некоторое время „Егерей“ (подразделение ВСУ, где числилась Горгона. — NEWS.ru) перебросили на Донецкий фронт. Позднее я узнал, что Горгона погибла: в начале этого года в ходе штурма она была ранена осколками минометного снаряда, а потом ликвидирована пулей моего коллеги», — отметил он в беседе с RT.

Аид также обратил внимание, что Горгона «соблюдала определенный кодекс чести»: не стреляла в противника без необходимости, не добивала раненых и не убивала мобилизованных.

«Я испытываю к ней уважение, потому что остальные снайперы противника проявляли хладнокровную жестокость, которой не может быть никакого оправдания даже на войне, где, казалось бы, все средства хороши», — добавил он.

Что известно о ликвидации украинской снайперши Белозерской

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в апреле 2022 года сообщил, что бойцы ВС РФ убили в Мариуполе известную украинскую снайпершу Елену Белозерскую. По информации источника, ей было 42 года. Она служила в морской пехоте ВСУ. Официального подтверждения этим данным не было.

Британский таблоид The Sun 4 февраля 2022 года опубликовал интервью с украинским «снайпером-добровольцем» Еленой Белозерской. До СВО она принимала участие в конфликте в Донбассе. Журналисты также выложили видео, где снайперша в 2017 году стреляет по ополченцам. В ходе беседы украинка пообещала «убивать и дальше» в случае агрессии со стороны России.

«Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум 10 человек, заявила, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся», — писал The Sun.

При этом женщина заявила, что «моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, далекими от войны».

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