Молдавский стрелок в тяжелом состоянии, ему грозит пожизненный срок Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева госпитализировали в тяжелом состоянии

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Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева госпитализирован в тяжелом состоянии, он под охраной, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян. По его словам, которые приводит ТАСС, стрелявшему грозит пожизненное заключение.

Следствие проверяет версию о возможном наличии сообщников у стрелка, рассказал Мунтян. Глава генпрокуратуры при этом добавил, что на данный момент следственные органы не располагают информацией, состоит ли злоумышленник в какой-либо военной или преступной группировке.

30 июня в аэропорту Кишинева прозвучали выстрелы. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан позже заявил, что стрельбу устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которого отказались впустить в страну. СМИ писали, что огонь открыл иностранец, предположительно, прилетевший из Турции.

В результате стрельбы погибли два человека: сотрудник пограничной полиции и сотрудник службы безопасности аэропорта. Мужчина застрелил их из пистолета, который отобрал у пограничника, когда его сопровождали в зал ожидания для депортации. Также был ранен пассажир, его передали врачам. Стрелявшего задержали. Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования семьям и близким погибших.