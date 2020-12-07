Молдавские и румынские лидеры «размораживают» конфликт в Приднестровье

Надежды на то, что приход к власти в Молдавии нового президента Майи Санду пройдёт гладко, не оправдались. Избранная глава государства вновь поставила страну на порог правительственного кризиса, предъявив ультиматум с требованием об уходе премьер-министра. На этом фоне состоялись парламентские выборы в соседней Румынии, где уже давно жаждут объединения с Молдавией. А учитывая проблему Приднестровья, всё это делает ситуацию в регионе потенциально взрывоопасной.

Выборы в румынский парламент состоялись 6 декабря, и победила на них, согласно данным после подсчёта избирательных бюллетеней, оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии (PSD). Помимо неё своё представительство получат также Национальная либеральная партия (PNL), Союз спасения Румынии (USR) и Альянс за объединение румын (AUR). И если прохождение трёх первых организаций в парламент эксперты предсказывали заранее (все эти движения уже имели фракции), то показательной неожиданностью стал успех AUR, основателем которого является унионист Джеордже Симион. Не секрет, что унионистские (то есть подразумевающие объединение Румынии с Молдавией) настроения в целом сильны в республике. Но именно Симион является одним из наиболее заметных и бескомпромиссных их проводников.

Джеордже Симион george.simion.unire/facebook.com

Одновременно с парламентскими выборами в Румынии в столице Молдавии Майя Санду провела митинг с участием своих сторонников. Целью был призыв к правительству уйти в отставку. Хотя некоторые и называют это ультиматумом, на деле из-за молдавского государственного устройства — унитарная парламентская республика — заявление таковым не является, поскольку президент не может единолично отправить правительство в отставку.

Наблюдатели отмечают, что на митинге звучало много откровенно унионистских заявлений. Сама Санду давно известна как сторонник проевропейского курса для Молдавии. А он, как считают унионисты, возможен лишь при объединении с Румынией. В этой связи неудивительно, что Санду пытается как можно быстрее закрепить свои позиции в парламенте, проведя досрочные выборы и лишив лидерства пророссийскую Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

Проблема для избранного президента заключается в том, что доля населения республики, поддерживающего объединение с Румынией, всё ещё крайне мала — по различным данным, лишь порядка 30% (для сравнения: среди румынских граждан эта идея пользуется почти 70-процентной поддержкой). В этих условиях у ПСРМ, несмотря на то что ассоциируемый с ней Игорь Додон серьёзно подпортил репутацию партии, есть шанс удержать лидирующее положение в парламенте. Однако очевидно и то, что президент будет придерживаться курса на сближение. А значит, конфликт его с правительством исчерпать не удастся.

Другая проблема в том, что активизация унионистов несёт серьёзные риски для Приднестровья. Санду уже заявила о том, что с территории непризнанной республики должна быть выведена Оперативная группа российских войск, в ведении которой охрана складов оружия. Кроме того, должно быть вывезено и само вооружение. В Москве эти заявления ожидаемо подвергли критике, но тенденция обозначена вполне чётко. Если раньше России и Западу удавалось соблюдать баланс в Молдавии и Приднестровье, сохраняя конфликт там в «замороженном» состоянии, то сейчас Кишинёв явно будет идти на «разморозку» и включение территории в состав потенциального молдавско-румынского союза, что, конечно, поддержат и в Бухаресте. У России и Европы в таком случае появится новый — уже «горячий» очаг противостояния, который на фоне других разногласий таит самые разные риски. Впрочем, остаётся шанс того, что западные силы сами не будут форсировать идеи, витающие в головах молдавских и румынских лидеров, предпочтя сохранение статус-кво.