Молдавская церковь возмутилась грядущими гей-парадами

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Молдавская церковь возмутилась гей-парадами, которые хотят провести 19 июня в Кишинёве и в Бельцах, сообщает EADaily. Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл призвал верующих граждан выйти на протест против действий ЛГБТ-сообщества.

Самые бессовестные грешники, содомиты, хотят устроить свой позорный парад в нашем городе. Во имя сохранения чистоты наших душ и душ наших детей я призываю вас собраться на Соборной площади, чтобы противостоять этому бесстыдству. В этот день никто не должен остаться равнодушным или бездействовать, иначе он станет соучастником празднования этого греха, — высказался он.

В свою очередь примар (мэр) Бельцов Николай Григоришин сообщил, что в городе на 19 июня не заявлены никакие марши, кроме шествия православной церкви.

26 мая стало известно, что парламент Гагаузии (автономии в составе Молдавии) принял постановление «О запрете пропаганды нетрадиционных отношений, ЛГБТ на территории АТО Гагаузия». В своих выступлениях гагаузские парламентарии подчёркивали: пропаганда взаимоотношений геев и лесбиянок «идёт в ущерб христианским устоям». Также парламент проголосовал за декларацию, в которой выразил беспокойство политической ситуацией в Молдавии.