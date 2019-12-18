https://static.news.ru/photo/bf9c4ff8-2257-11ea-9b8a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молдавия стала одной из стран, которые проголосовали за российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма», принятый ранее Генеральной Ассамблеей ООН. Президент страны Игорь Додон подчеркнул, что попытки «переписать историю», которые предпринимают некоторые политики, осуждаются большинством его соотечественников.

Молдавских дипломатов пытались отговорить от поддержки данной резолюции, сообщили ТАСС информированные источники.

Сохранение памяти о героях, спасших мир от фашизма, и борьба с теми, кто героизирует нацизм, пытаясь переписать историю, являются важными задачами современности, заявил ТАСС президент Молдавии.

Он отметил, что в Молдавии такие попытки, предпринятые рядом политиков, вызывают осуждение подавляющего большинства населения.

Война у нас затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть её итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинёва и других городов республики выходят тысячи людей, — сказал Додон, который всегда возглавляет шествие «Бессмертного полка».

За годы оккупации в Молдавии погибли и были угнаны в фашистское рабство более 100 тысяч мирных жителей. В рядах Красной армии сражались более 380 тысяч уроженцев республики, 19 из которых были удостоены звания Героя Советского Союза, а пятеро стали полными кавалерами ордена Славы. Более 86 тысяч молдавских солдат не вернулись с фронта, почти столько же красноармейцев разных национальностей погибли за освобождение республики, добавил он.

Напомним, Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За документ проголосовали 133 страны, США и Украина традиционно высказались против, 52 государства воздержались.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты Америки не поддержали резолюцию России о киберпреступности на Генассамблее ООН. Белый дом считает, что Москва пытается добиться усиления контроля над Интернетом со стороны правительств государств. Кремль подобные обвинения отверг.