Молдавия отменила запрет на экспорт муки и пшеницы Власти Молдавии отменили запрет на экспорт муки и пшеницы

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правительство Молдавии отменило запрет на экспорт муки и пшеницы из страны. Об этом сообщается на сайте кабмина. Это решение было принято в субботу, 25 июня, комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила: отменить пункт 8 постановления № 9 от 10 марта (запрещён экспорт из Республики Молдова муки пшеничной или пшенично-ржаной); в пункте 14 постановления № 2 от 25 февраля отменить примечание под буквой «а» (запрет экспорта пшеницы), — говорится в сообщении.

Власти Молдавии приняли решение о приостановке экспорта муки и пшеницы в связи с началом спецоперации России на Украине.

Кроме того, на фоне спецоперации в стране было введено чрезвычайное положение. Оно позволяет комиссии по ЧС, которая находится под руководством премьер-министра страны, принимать решения без согласования с парламентом республики.

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что ситуация на Украине приводит к росту цен на зерно, что влечёт за собой подорожание остальных продуктов питания. По этой причине продовольственная безопасность Молдавии находится под угрозой.