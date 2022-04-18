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Мир

Молдавия отказалась поставлять военную помощь Украине

Премьер Молдавии Гаврилица сообщила о невозможности передать самолёты МиГ-29 Украине
17:20, 18 апреля 2022
Молдавия отказалась поставлять военную помощь Украине Наталья Гаврилица Фото: IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL/Global Look Press
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Власти Молдавии отказали в оказании военной помощи Украине из-за недостатка необходимых ресурсов. При этом Кишинёв сконцентрируется на гуманитарной поддержке, сообщила на пресс-конференции премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, которую цитирует ТАСС.

Что касается военной помощи, то есть более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой, способные предоставить такую помощь. <...> Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе на территории нашей страны, сказала Гаврилица.

Так она ответила на вопрос журналиста о возможности передать Киеву находящиеся на вооружении у республики истребители МиГ-29. При этом премьер-министр также не подтвердила факт обращения властей Украины по этому поводу.

Сенатор Алексей Пушков назвал отказ Молдавии передать или продать Украине находящиеся на балансе страны истребители МиГ-29 правильным. Подписчики согласились с парламентарием, но отметили, что президент страны Майя Санду может ещё передумать.

При этом в Кишинёве заявили, что такое решение было принято, чтобы не «раздражать Россию», так как Москва могла расценить такой шаг как нарушение принципа нейтральности.

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