Молдавия объяснила отказ Минниханову во въезде Погранслужба Молдавии объявила отказ главе Татарстана во въезде «вмешательством» в дела страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов

Пограничная служба Молдавии объяснила отказ во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову «вмешательством во внутренние дела страны», передает ТАСС. При этом в Кишиневе опровергли слова Минниханова о том, что молдавские власти признали его «нежелательным лицом».

Заявления получившего отказ во въезде в страну российского чиновника о том, что он объявлен «персоной нон грата» в Молдове не соответствует действительности. Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной, власти просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны, — говорится в заявлении Пограничной полиции Молдавии.

Глава Татарстана 17 апреля по прилете в Кишинев сообщил, что его отказались пустить в страну из-за объявления «нежелательным лицом». Минниханов рассказал, что собирался принять участие в конгрессе «Дружба народов — 2023» в Гагаузии, куда был приглашен представителями автономии и молдавского парламента, недавно посещавшими Татарстан. Депутат парламента Молдавии Александр Суходольский, выступивший одним из организаторов поездки, сообщал, что Минниханова в поездке сопровождал глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров, которому тоже отказали во въезде.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия ответит Молдавии на отказ пустить Минниханова. Парламентарий отметила, что решение Кишинева похоже на публичную акцию, нацеленную на подрыв отношений между странами.