Молдавия испугалась получить «двойной шок» из-за поставок газа и цен Гаврилица: Молдавия опасается «двойного шока» из-за прекращения поставок газа и цен

Фото: Социальные сети

Молдаваия опасается получить «двойной шок» по причине возможного прекращения поставок газа из России, а также «невероятно высоких» цен на энергоносители в Европе. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. В этой связи Кишинев готовится ко всем возможным вариантам развития ситуации в стране, учитывая превышение годовой инфляции в 30% и намеченные на 1 октября переговоры с «Газпромом» о погашении долга.

По информации Bloomberg, в отсутствии прогресса в переговорах Молдавии может угрожать полная остановка поставок газа.

Даже если «Газпром» продолжит поставки, нам все равно придется сокращать потребление, потому что цены очень и очень высоки, — пояснила премьер-министр Гаврилица.

Она также добавила, что рост цен на газ летом этого года был «аномальным», в связи с чем Кишинев не берется прогнозировать, на сколько стоимость голубого топлива повысится зимой.

В августе газораспределительная компания «Молдовагаз» не смогла оплатить аванс «Газпрому» за поставки. Предприятие попросило перенсти оплаты на 1 сетября. В российской корпорации согласились на такую отсрочку.

В результате было решено, что государственное предприятие Молдавии «Энергоком» закупит у «Молдовагаза» 10 млн кубометров газа, это позволит заплатить аванс России. При этом в «Газпроме» согласились продлить срок аудита долга до 1 октября, но молдавия заявила, что не сможет уложиться в объевленные сроки и попросила продлить их до 31 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала в отставку из-за провала запуска сайта по запасам дров. Перед этим премьер-министр правительства Наталья Гаврилица раскритиковала Кантараджиу за то, что в интернете не была запущена страница для информирования населения о наличии запаса дров. На данный момент они стали дефицитом в стране из-за возросшей цены на газ.