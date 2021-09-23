Молдаванину запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленточки

Украинские пограничники запретили жителю Молдавии въезд в страну из-за георгиевской ленточки, которая была привязана к передней панели его машины. Мужчине выписали административный протокол за демонстрацию запрещённой символики. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошёл в Винницкой области на пункте пропуска «Могилёв-Подольский». Пограничники заметили ленту при осмотре автомобиля и сообщили об этом полиции и Службе безопасности Украины (СБУ).

В результате гражданину Молдавии выписали административный протокол. Мужчина не сможет посетить Украину в течение трёх лет.

С 2015 года на Украине существует закон о декоммунизации. Документ предусматривает запрет на использование советской символики и пропаганду тоталитарного режима.

Ранее в Полтаве ко Дню города разместили билборды с призывом идти «на Москву». На них запечатлён украинский гетман Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов в годы Северной войны и признанный некоторыми политиками и историками борцом за независимость Украины.