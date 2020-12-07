МОК отстранил Лукашенко и его сына от участия в Олимпийских играх

https://static.news.ru/photo/4080452a-38b4-11eb-b034-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить от участия в мероприятиях МОК, в том числе в Олимпийских играх, представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом заявил президент организации Томас Бах во время пресс-конференции.

МОК пришёл к выводу, что нынешнее руководство НОК Белоруссии не защищает спортсменов от политической дискриминации, — цитирует Баха ТАСС.

Участвовать в мероприятиях не смогут в том числе глава Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Виктор, который является первым вице-президентом, отвечающим за руководство НОК Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих сыновей в преемники. Политик заверил, что ни один из его сыновей не станет президентом после него. Об этом писал NEWS.ru.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста. Выходящие на улицы недовольны результатами прошедших выборов, на которых в очередной раз победил Лукашенко. Он занимает пост президента страны с 1994 года. Сторонники оппозиции считают, что выборы выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая покинула Белоруссию и сейчас находится в Европе.