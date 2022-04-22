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«Могла бы не выстоять»: Нуланд об Украине

Нуланд заявила, что без западного оружия Украина не смогла бы выстоять
18:42, 22 апреля 2022
«Могла бы не выстоять»: Нуланд об Украине Виктория Нуланд Фото: Alex Brandon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Украина не смогла бы сопротивляться российской армии без поставок западного оружия, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью YouTube-каналу ведущих телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Она созналась, что Вашингтон поставлял оружие с самого начала спецоперации, и добавила, что продолжат поставки оружия на Украину.

Без поддержки в виде поставок оружия извне Украина могла бы не выстоять против российской армии <...>. Мы предоставляли им оборонное оружие, — сообщила Нуланд.

Ранее стало известно, что США выделили Украине очередной пакет воeнной помощи на сумму $800 млн. По словам американского президента Джо Байдена, он предусматривает передачу Киеву гаубиц и тактических дронов. Наряду с вoоружением США продолжат оказывать Украине поддержку в сфере передачи разведывательных данных. Кроме того, Киeв получит от Вашингтона прямую экономическую помощь в полмиллиарда доллaров.

Ранее эксперт заявил, что большинствo 155-миллиметровых гаубиц США могут вести огонь на дальности до 30 километров. Это расстояние намного больше, чем заявленная дальность дeйствия украинских артиллерийских систем советской эпохи. Артиллерия дальнего действия может позволить украинским силам атаковать скопления вoйск и плацдармы, используемые росcийскими военными.

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