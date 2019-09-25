Федерика Могерини Федерика Могерини Фото: Joaquin Hernandez/Xinhua/Global Look Press

Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе призвали приложить все усилия для его сохранения. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, зачитав заявление встречи на министерском уровне.

По мнению участников встречи, СВПД «остаётся ключевым элементом режима ядерного нераспространения», передаёт ТАСС.

Министры призвали «приложить все усилия для сохранения соглашения». В этой связи Могерини выразила надежду на то, что Иран вернётся к выполнению соглашения в полной мере.

Как писал News.ru, главы МИД стран — участниц СВПД провели встречу, в ходе которой согласились в безальтернативности соглашения. Они подтвердили, что сделка не должна становиться разменной монетой в рамках решения других проблем.

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