https://static.news.ru/photo/383e315a-dfab-11e9-baee-fa163e074e61_660.jpg Федерика Могерини Фото: Joaquin Hernandez/Xinhua/Global Look Press

Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе призвали приложить все усилия для его сохранения. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, зачитав заявление встречи на министерском уровне.

По мнению участников встречи, СВПД «остаётся ключевым элементом режима ядерного нераспространения», передаёт ТАСС .

Министры призвали «приложить все усилия для сохранения соглашения». В этой связи Могерини выразила надежду на то, что Иран вернётся к выполнению соглашения в полной мере.

Как писал News.ru, главы МИД стран — участниц СВПД провели встречу, в ходе которой согласились в безальтернативности соглашения. Они подтвердили, что сделка не должна становиться разменной монетой в рамках решения других проблем.