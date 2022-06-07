«Мог бы на поезде»: МИД Черногории о запрете пролета самолета Лаврова Глава МИД Черногории назвал неизбежным решение запретить пролет самолета Лаврова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич заявил, что Подгорица выполнила взятые на себя обязательства, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова. Дипломат при этом назвал решение «неизбежным». По его словам, решение приняли правительство и внешнеполитическое ведомство республики. Он порекомендовал российскому коллеге воспользоваться поездом, так как железнодорожное сообщение не запрещено, пишет РИА Новости.

Решение было неизбежным. Лавров мог бы добраться до Сербии на поезде, так как железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено, — поделился Кривокапич.

Российский МИД получил отказ от правительств Болгарии, Северной Македонии и Черногории на запрос о пролете через воздушное пространство этих стран для участия в саммите в Сербии. Глава ведомства Сергей Лавров раскритиковал балканские страны за это решение.

Глава комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Черногории Миодраг Лекич ранее заявил о возможном нарушении законов страны из-за запрета на предоставление воздушного коридора для самолета руководителя МИД России Сергея Лаврова. Парламентарий отметил, что МИД Черногории не мог принять такое решение без проведения соответствующих нормативных процедур. Он допустил, что руководство страны таким образом получает указания от «третьих сторон».