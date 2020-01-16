Французский модный дом Louis Vuitton купил алмаз массой 1758 карат, добытый в Ботсване в апреле 2019 года.
Алмаз считается одним из самых крупных в мире и относится к категории «околоювелирных». Точная сумма, уплаченная за него, не раскрывается. По словам исполнительного директора Louis Vuitton Майлка Бёрки, камень обошёлся модному дому в «миллионы».
Он предположил, что покупка алмаза удивит конкурентов Louis Vuitton и «пробудит индустрию»,
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