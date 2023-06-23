Моди рассказал, к чему должен стремиться мир Моди высказался за формирование нового миропорядка, основанного на международном праве

Фото: Al Drago / Consolidated News Photos / Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего визита в США заявил, что его страна выступает за формирование нового мирового порядка, основанного на международном праве. По его словам, мир должен делать ставку на многосторонние действия в международных делах. Трансляцию выступления главы правительства Индии в конгрессе вел телеканал С-SPAN.

Мы должны оживить принцип опоры на многосторонние действия и реформировать многосторонние институты, наделив их более значительными ресурсами, обеспечив больше представительности и распространив это на все наши глобальные институты управления, особенно Объединенные Нации, — сказал Моди.

Глава правительства призвал предоставить Африканскому союзу полноценное членство в G20. Он также отметил, что в индийско-американских отношениях наблюдается «новый рассвет», который определит «судьбу мира».

Ранее высокопоставленные представители администрации США были застигнуты врасплох после слов президента Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что в Белом доме попытались в частном порядке объяснить, что высказывания Байдена не отражают официальную политику Вашингтона. В американской администрации уверены, что слова Байдена никак не повлияют на отношения с Пекином и не нанесут ущерб успеху, который был достигнут после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.