Моди: главы МИД G20 нашли консенсус, несмотря на разногласия по Украине Премьер Индии Моди: несмотря на разногласия по Украине, главы МИД G20 приняли финальный документ

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Главы МИД «Большой двадцатки» (G20) по итогам встречи в Нью-Дели пришли к консенсусу по многим важным вопросам, несмотря на разногласия по Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает Reuters. Отмечается, что принято резюме председателя и итоговый документ.

Мы согласовали общую позицию, согласно которой Группа двадцати пришла к консенсусу по многим важным вопросам, — сказал Моди.

Ранее МИД РФ сообщил, что делегация на встрече глав МИД «Большой двадцатки» в Нью-Дели собирается открыто заявить о причинах и зачинщиках проблем в мировой политике и экономике. Отмечалось, что Россия также представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.

Ранее глава МИД Сергей Лавров на встрече G20 принес представителям Индии извинения за поведение западных делегаций, заявив, что они превратили работу «двадцатки» в балаган. По его словам, западные страны намерены переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на другие страны, прежде всего на Россию.