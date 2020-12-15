Модельер, обвиняемый в 57 изнасилованиях, взят под стражу

https://static.news.ru/photo/a54e383c-3f66-11eb-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Phil Roach/Global Look Press

Канадский модельер Петер Нюгард взят под стражу как минимум до 13 января. Он обвиняется в 57 изнасилованиях.

Об аресте модельера и миллиардера сообщает телеканал CBC. В понедельник он был задержан в Виннипеге, а уже во вторник предстал перед судом, который принял решение оставить его под стражей до следующего заседания.

79-летний Нюгард был задержан по запросу США — он обвиняется во множестве деяний криминального характера, включая изнасилования, вымогательства и торговлю людьми на территориях Канады, США и Багамских островов.

Ранее в суд Южного округа Нью-Йорка был подан иск с обвинениями в изнасиловании от 57 женщин. При этом некоторые из этих преступлений произошли ещё в 1977 году, когда двум из предполагаемых жертв Нюгарда было по 14 лет.

Они ждали этого дня очень долго. Арест Нюгарда знаменует собой новую главу — это привлечение его и его сообщников к ответственности за чудовищные преступления против женщин и детей, которые они совершали десятилетиями. Мы будем продолжать добиваться справедливости, — заявила адвокат потерпевших Лиза Хаба.

Отмечается, что в августе разбирательство по иску было приостановлено, причины этого не уточняются. Однако вскоре суд возобновил рассмотрение исков. Другой адвокат, представляющий истцов, Грег Гутцлер выразил удовлетворение тем, что дело не стоит на месте.

Мы чувствуем облегчение от того, что сейчас будет назначена хоть какая-та мера пресечения. Но мы не можем не заметить, что это должно было быть сделано много лет назад, — констатировал юрист.

В обвинении говорится, что значительная часть преступлений была совершена в период с 1995 по 2020 год — как раз когда успешно развивался международный бизнес Нюгарда по дизайну и производству одежды. В течение этого времени, как сказано в обвинительном заключении, он «использовал влияние своей компании, её сотрудников, фонды и другие ресурсы для привлечения взрослых и несовершеннолетних жертв женского пола и для своего сексуального удовлетворения, а также для удовлетворения своих друзей и деловых партнёров».

Поясняется, что жертвами Нюгарда часто были несовершеннолетние девочки из небогатых и неблагополучных семей. Модельер контролировал их с помощью угроз, ложных обещаний карьерного роста и финансовой поддержки. Вместе с тем, по данным обвинения, некоторым жертвам он и правда платил, а кто-то даже получил работу в его компании в качестве моделей и на других должностях. Сам Нюгард отрицает все обвинения в свой адрес.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что суд в Токио признал Такахиро Сираиси виновным в убийствах девяти человек, расчленении тел жертв и хранении останков. 30-летнего мужчину приговорили к смертной казни. Убийства осуждённый совершил в 2017 году.