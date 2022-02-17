Модель с синдромом дауна впервые стала лицом Victoria's Secret

Американский бренд Victoria’s Secret, производящий женское нижнее бельё, представил компанию, в которой приняла участие модель с синдромом дауна 24-летняя пуэрториканка София Джира, об этом написала сама девушка на странице своего Instagram-аккаунта. В своём посте она сообщила, что стала первой моделью инклюзивной рекламы коллекции Love Cloud с синдромом дауна.

Я всегда мечтала об этом, много работала ради своей цели и сегодня моя мечта сбылась. Наконец-то я могу поделиться своим секретом. Я стала первой моделью Victoria’s Secret с синдромом дауна, — радостно сообщила модель.

Джира снялась в нижнем белье бренда в проморолике и фотосессии, которая позже появилась на сайте Victoria’s Secret и в журнале Vogue.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал внешность новых моделей знаменитого американского бренда нижнего белья Victoria’s Secret. По его мнению, предлагаемые США стандарты красоты далеки от гармонии и эстетики.

Летом на обложке американской версии модного журнала Vogue впервые появился трансгендер. Редакторы поместили кадр на самое видное место ради борьбы с традиционными стандартами красоты. На фото позируют сразу восемь моделей. В их числе, помимо трансгендера, также оказались две модели плюс-сайз.