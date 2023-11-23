Модель Полли Каннабис обокрали в Стамбуле на 2 млн рублей Модель Полли Каннабис лишилась украшений на 2 млн рублей в аэропорту Стамбула

Фото: EPA/TASS

Полли Каннабис

Обладательницу титула «Мисс топ-модель Вселенная» 2021 года и ведущую «Красивого шоу» на ТНТ Полли Каннабис обокрали в аэропорту Стамбула, сообщает Telegram-канал SHOT. Минчанка рассказала, что неизвестные достали из ее чемодана дорогие ювелирные украшения на общую сумму, превышающую 2 млн рублей.

Инцидент произошел 21 ноября. Как сообщила Каннабис, она летела из Стамбула в Минск на день рождения матери рейсом авиакомпании «Белавия». Модель сдала багаж и оставила для ручной клади небольшой чемодан с ювелирными украшениями от Bulgari и Roberto Coin.

Перед посадкой к Каннабис подошел неизвестный человек, который представился сотрудником аэропорта, и попросил ее сдать ручную кладь в багаж, сославшись на переполненность самолета. Мужчина при этом пристально рассматривал все молнии и замки на ее чемодане, утверждает модель. Девушка выполнила его просьбу, но по прилете обнаружила, что все драгоценности, которые она оставила в багаже, исчезли.

Каннабис обратилась в полицию Минска, а после вернулась в Стамбул. Девушка написала заявление о краже, турецкая полиция возбудила уголовное дело. По ее мнению, в аэропорту орудует группировка, которая обворовывает обеспеченных пассажиров.

Ранее сообщалось, что лейтенант таможенной службы аэропорта Шереметьево допустил вывоз из страны почти 100 тысяч швейцарских франков (около 9 млн рублей). Сотруднику грозит уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и халатности.