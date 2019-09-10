https://static.news.ru/photo/8250aba6-d3f3-11e9-bde0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paulo Lopes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция города Сан-Паулу возбудила уголовное дело в отношении модели Нажилы Триндади, которая в мае этого года обвинила в изнасиловании нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Женщину подозревают в ложном доносе, вымогательстве, а также в использовании судебной процедуры в мошеннических целях, передаёт телеканал Globo .

По данным издания, фигурантом дела также стал бывший муж модели Эстивенс Алвес. Материалы расследования направлены в прокуратуру. Ведомству предстоит решить, достаточно ли доказательств для обращения в суд.

Ранее News.ru писал, что бывшего капитана сборной Бразилии Неймара обвинили в изнасиловании. Заявление было зарегистрировано 31 мая в отделении полиции, занимающемся расследованием преступлений в отношении женщин, города Санту-Амару. Известно, что с Нажилой Триндади футболист познакомился в Instagram. По её словам, преступление было совершено 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению Неймара.

В начале августа суд встал на сторону футболиста: иск об изнасиловании был отклонен за недостаточностью улик.