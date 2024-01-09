Мобилизация вместо контрнаступления: на Украине выбрали слово года

Фото: МО Украины

На Украине словом года признали «мобилизацию», которая для многих украинцев обернулась «могилизацией». Неудивительно, что разговоры о дополнительном призыве еще пятисот тысяч рекрутов и обсуждение законопроекта, допускающего отправку на фронт даже инвалидов и женщин, вызвали в стране крайне нервную реакцию, усилив эмиграцию. Можем ли и мы им помочь избежать столь печальной участи?

Под маской старика или женщины

Надо сказать, что после массового разочарования украинцев в возможности получения победоносного чудо-оружия некоторые предприимчивые деляги стали предлагать соотечественникам другое достижение мирового кинематографа — силиконовые маски, кардинально меняющие внешность. Вот и украинцам, опасающимся лишний раз выйти на улицу, за какие-то триста долларов предлагается кардинально «загримироваться».

Точнее, купить силиконовую маску старика и таким образом вводить в заблуждение сотрудников военкоматов, которые в толпе зорко высматривают своих потенциальных жертв. Во всяком случае на достаточном расстоянии бдительных рекрутеров можно обмануть. Впрочем, можно пойти еще дальше в негласном поединке с военкомами.

В частности, наряду с маскировкой под стариков торговцы стали предлагать силиконовые маски... женщин. Но тут придется, видимо, еще использовать гардеробы жен и подруг. Но голь, как известно, на выдумку хитра. Особенно когда нет денег откупиться от призыва.

Фото: МО Украины

А не уничтожать ли военкоматы нашим оружием?

Эта парадоксальная мысль многим пришла в голову после сообщений о том, что наши «Герани», обычно поражающие чисто военные украинские объекты, нанесли удар по идеологии украинского фашизма. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, был поражен и сожжен до состояния головешек львовский музей украинского националиста Романа Шухевича. Произошла реальная денацификация Украины.

Шок местных нацистов был столь сильный, что мэр Львова пригрозил обратиться по такому поводу в международный суд. Мол, москали уничтожают украинское культурное достояние. Хорошо известно, что мы не они. А потому не наносим даже в ответ ударов по жилым кварталам украинских городов. Но ведь в действительности есть объекты, уничтожение которых вызовет в украинском «глубинном народе» не просто злорадство, но коллективный вздох облегчения. Речь идет о военкоматах, коих на нынешней оккупированной нацистам Украине насчитывается порядка ста сорока.

Понятно, что уничтожение каждого подобного объекта — это не просто символический демарш, но нарушение самого процесса мобилизации, уничтожение списков призывников, включая уже оцифрованные. А значит, и прямая помощь нашим ребятам на фронте. Да и повторимся: никто на самой Украине горевать по сгоревшим военкоматам явно не будет. Электронных повесток многие не получат. А значит, либо получат время для релокации в Польшу и Румынию, либо просто затаятся, поскольку и списки подлежащих призыву будут уничтожены.

Зеркальный ответ

Правда, тут же у нас раздались голоса, что, мол, в украинских военкоматах работает немало граждански лиц. Вот только в основном такие атаки осуществляются по ночам, когда риск гибели гражданского персонала минимален.

К тому же не стоит забывать и о том, сколько атак против наших военкоматов было спровоцировано украинскими спецслужбами. Сколько запутавшихся наших соотечественников понесли наказание за попытку поджечь хотя бы дверь военкомата. Действительно, не пора ли ответить зеркально и эффективно?

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