МО: ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов под Киевом

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Турецкие власти озаботились вопросом перевозок российских туристов. В связи с этим, Главное управление гражданской авиации (ГГА) Турции подало ходатайство о создании авиакомпании Southwind, ориентированной на путешественников из России. По данным портала AirportHaber, воздушный перевозчик будет базироваться в курортном городе Анталья. Отмечается, что фирма начнёт работать в конце мая.

Стало известно, что Southwind первоначально начнёт эксплуатацию пяти самолетов Airbus, трёх широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных, — сказано в сообщении. В издании подчеркнули, что вопрос создания фирмы для перевозок российских туристов...