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МО: ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов под Киевом

10:56, 17 апреля 2022
МО: ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов под Киевом Истребитель МиГ-29 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооружённые силы России при помощи ракет воздушного базирования уничтожили предприятие, производящее боеприпасы в районе города Бровары под Киевской областью, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. В Telegram-канале министерства отметили, что в ночь с 16 на 17 армейская авиация поразила четыре отряда солдат и военной техники Украины, обезвредив более 50 вражеских бойцов и 14 бронированных автомобилей.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населённого пункта Бровары Киевской области, — сказано в сообщении.

Конашенков добавил, что всего в ходе специальной военной операции ВС России вывели из строя 134 самолёта, 479 БПЛА и 2290 танков Украины. 

Ранее Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России произвели полную зачистку городской территории Мариуполя от украинских солдат. По его словам, оставшуюся часть боевых группировок Украины заблокировали на металлургическом заводе «Азовсталь».

Российские войска обстреляли металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе агитационными снарядами, в которых находятся листовки с объяснением, как правильно сдаваться. На территории завода засели украинские националисты и иностранные наёмники. Журналист отметил, что у военных из России нет задачи убить кого-либо при обстреле.

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