МО: ВС России уничтожили три пункта управления ВСУ ракетными ударами

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В течение суток Вооруженные силы России уничтожили три пункта управления ВСУ ударами высокоточных ракет, сообщили в Минобороны РФ. Также российские военные поразили 13 районов скопления солдат и бронетехники Украины. В Telegram-канале военного ведомства добавили, что ВС РФ атаковали четыре склада боеприпасов ВСУ в городах Соледар и Соль, расположенных ДНР, а также в поселке Нырково ЛНР.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники, — сказано в сообщении министерства.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников в Попасной, Чернобаевке и Курахово.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что отечественные противовоздушные средства сбили украинский боевой самолет Су-25 в районе Новоалександровки в Херсонской области. Также Вооруженные силы России в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Белицкое ДНР сбили украинский самолет Су-25. Кроме того, средства ПВО России сбили 14 украинских беспилотников.

До этого представитель Минобороны заявил, что российская авиация нанесла удары по трем пунктам управления и 47 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. По его словам, которые опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства, в результате ударов «уничтожены более 280 националистов», 59 единиц военной техники выведены из строя.