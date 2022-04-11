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МО: военные России захватили укреплённый рубеж ВСУ под Харьковом

В Минобороны заявили, что российские военные захватили укреплённый рубеж ВСУ с помощью танков
13:58, 11 апреля 2022
МО: военные России захватили укреплённый рубеж ВСУ под Харьковом Военнослужащий ВС РФ Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Российские Вооружённые силы захватили укреплённый рубеж ВСУ под Харьковом. В Минобороны пояснили, что армии России удалось занять населённый пункт Каменка, который признан одним из самых труднодоступных пределов Украины, пишет РИА Новости. Представители военного ведомства подчеркнули, что российским солдатам удалось достичь поставленной цели с помощью танков.

Танковые экипажи Т-72Б3-М разгромили танковую и противотанковую линии обороны противника, ведя сложные бои. Захват и удержание населенного пункта позволили основным силам развить успех в наступлении, — сказано в сообщении.

Уточняется, что принимавшие участие в боевых действиях были награждены орденами Мужества. 

Ранее сообщалось, что украинские военные в Изюмском районе Харьковской области сдали российским вооружённым силам абсолютно новую технику. Танки с полным боекомплектом были переданы танковой роте РФ без какого-либо сопротивления, сообщили в Минобороны: экипажи подняли пушки вверх, увидев войска России. В ведомстве уточнили, что украинские военные сдали технику во время осуществления ВС РФ операции по освобождению населённого пункта Топольское.

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