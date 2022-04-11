МО: военные России захватили укреплённый рубеж ВСУ под Харьковом

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Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Запада срочно предоставить оружие Украине. Политик заявил, что выполнить требования Киева по этому вопросу необходимо «в течение нескольких дней, а не недель», передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.

Большинство правительств ЕС обязались рассмотреть запросы на оружие, которые включают танки и реактивные системы залпового огня, но еще не указали точные сроки и какое конкретное оружие они могут отправить, —...