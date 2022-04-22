МО: ВКС России уничтожили логистический терминал аэродрома Одессы

Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар высокоточными снарядами, уничтожив логистический терминал на военном аэродроме Одессы, сообщает Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что на территории данного объекта находилась «крупная партия» иностранного вооружения, которая поступила на территорию Украины от США и западных союзников.

Сегодня днём высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения, — сказано в отчёте Минобороны.

Представители министерства уточнили, что всего в течение дня ВКС вывели из строя 22 военных объекта ВСУ с использованием высокоточных ракет. Среди них два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады. Также под ракетный обстрел попал зенитный комплекс «Бук М1» и три радиолокационные вышки.

Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. В районах Ильчевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов, — указали в Минобороны.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения Вооружёнными силами РФ ангаров с боеприпасами и вооружением Украины. По сообщению военного ведомства, удар наносился высокоточными артиллерийскими снарядами. Наведение на объекты ВСУ осуществлялось при помощи беспилотника.