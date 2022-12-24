Минобороны Украины: Иран не спешит поставлять ракеты в Россию из-за санкций

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look press

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Иран не торопится поставлять России баллистические ракеты, поскольку опасается усиления санкций. В интервью газете The New York Times глава украинского ГУР высказал мнение, что Россия приобрела у Ирана 1700 БПЛА «Шахед», поставляемых траншами. Из них, как указал глава украинской разведки, Россия запустила 540 единиц.

Иран не торопится с этим по понятным причинам: как только Россия запустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится, — считает Буданов.

Буданов добавил, что в Иране стоимость производства «Шахеда» составляет около $7 тысяч за единицу. Он подчеркнул, что ему неизвестно, сколько Иран берет с РФ за это оружие.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон обеспокоен военным сотрудничеством России и Ирана. В Британии считают, что оно представляет угрозу для глобальной безопасности. Клеверли утверждал, что Иран является одним из основных поставщиков вооружений для России в ходе конфликта на Украине и «снабжает Москву сотнями беспилотных летательных аппаратов».

В МИД России назвали безосновательными заявления западных стран о поставках беспилотников из Ирана. В ведомстве пояснили, что с помощью такой «дымовой завесы» Запад пытается скрыть собственную неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки (СВПД).