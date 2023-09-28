МО Турции сообщило о решении вопросов для поставок зерна из РФ в Африку

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Для поставок зерна из России в Африку решаются административные вопросы, заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер телеканалу Haberturk. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что российское зерно будет отгружено.

Что касается отгрузки российского зерна, то наш президент уже сказал, что это будет сделано. Необходимо направить эту помощь в восемь африканских стран. Сейчас решаются некоторые административные проблемы, связанные с этим, — сказал Гюлер.

Ранее сообщалось, что глава Министерства аграрной политики Украины Николай Сольский провел переговоры с польским коллегой Робертом Телусом, в ходе которых было принято решение о создании плана взаимодействия по экспорту зерна. Таким образом министры планируют решить проблему во взаимоотношениях двух стран, связанную с поставками сельскохозяйственной продукции.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ранее обвинил украинских олигархов в возникновении скандала вокруг зерна. По его словам, они планировали продавать свое зерно в Польше, что вредно для экономики страны. Блащак предложил предпринимателям найти другие рынки.