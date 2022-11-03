МО Турции: работа гумкоридора в Черном море полностью нормализована

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Работа коридора безопасности в Черном море по вывозу зерна с Украины полностью нормализована, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала Habertürk. По его словам, Анкара прилагает усилия, направленные на продление зерновой сделки.

Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия, — заявил министр.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о конструктивном подходе президентов России и Украины к возобновлению зерновой сделки. Возвращение Москвы к соглашению подтвердило Минобороны РФ.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва получила четкие гарантии от Киева, что атак на российский флот, подобных той, что случилась в Севастополе, больше не будет. По его словам, украинские власти также заверили, что инфраструктура и гумкоридоры в целях наращивания военного преимущества использоваться не будут.