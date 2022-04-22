МО: российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-25 под Харьковом

Российские средства ПВО сбили самолёт Су-25, состоящий на вооружении воздушных сил Украины, в районе Новая Дмитровка под Харьковом, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства дополнили, что минувшей ночью отечественные вооружённые силы также вывели из строя 15 украинских БПЛА, включая «Байрактар ТБ-2» турецкого производства.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населённым пунктом Новая Заря Николаевской области, — сказано в сообщении.

В заключение Минобороны подсчитало общее количество уничтоженной техники со старта военной спецоперации. Всего ВС России поразили 141 самолёт, 110 вертолётов и 538 беспилотников. Кроме того, российская армия уничтожила 274 установки залпового огня и 2471 танк.

Ранее российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укреплённый район националистов в Херсонской области. Он располагался в средней школе одного из населённых пунктов, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что рядом со школой националистами были устроены огневые точки, выкопаны окопы и траншеи. Остался склад взрывных устройств. Военные инженеры обследовали гранаты и другие взрывоопасные предметы, затем вывезли их и уничтожили.